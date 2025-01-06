أخبار اليمن : السياسي الأعلى يشيد بيقظة الأجهزة الأمنية

السياسي الأعلى يشيد بيقظة الأجهزة الأمنيةعبر المجلس السياسي الأعلى عن الشكر والعرفان والامتنان للأجهزة الأمنية على كشفها أنشطة عدائية تابعة لجهاز الاستخبارات البريطاني "MI6" وجهاز الاستخبارات السعودي.

وأشاد المجلس في بيان صادر عنه اليوم، بيقظة الأجهزة الأمنية في إفشال الأنشطة العدائية لجهازي الاستخبارات البريطاني والسعودي وإلقاء القبض على عناصر تابعة لشبكة تجسسية بريطانية.

وأكد أن الخلايا التجسسية ستنال جزاءها الرادع وفق القوانين والأنظمة النافذة.. مشيدًا بدور المواطنين ووعيهم ويقظتهم وتعاونهم مع الأجهزة الأمنية في إفشال مخططات العدو التي تستهدف النيل من اليمن وأمنه واستقراره وسيادته واستقلاله.

وحذر المجلس السياسي الأعلى الدول التي تورطت أجهزتها المخابراتية في تجنيد خلايا تجسسية للإضرار بالجمهورية اليمنية أو للعمل لصالح العدو الإسرائيلي، وأكد أن عليها تحمل مسؤولية ما سيترتب على ذلك.