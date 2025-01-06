نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحصين 168 ألف رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالجيزة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - وكشف تقرير تلقاه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ علي الثروة الحيوانية خلال الشهر الماضي والتي تمكنت في مجال الطب الوقائي من تحصين عدد " 168،415 " رأس ماشية ضد مرض( الحمي القلاعية والوادي المتصدع والجلد العقدي وجدري الضأن والتسمم الدموي ) وذلك ضمن الحملة القومية الثالثة للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وفي مجال أعمال مكافحة مرض انفلونزا الطيور تم سحب عينات لعدد ٣٦ مزرعة للتأكد من خلوها من إنفلوانزا الطيور، وتحصين عدد ٣٦٦٠٠ طائر بلقاح انفلونزا الطيور، بالإضافة إلي عمل تقصي لعدد ٢٣ منزل.

وفي مجال إدارة المجازر ولتحقيق اكتفاء الأسواق من اللحوم والدواجن تم إصدار ٣٢٠ تصريح جديد لذبح ٣٢٤٠٠٠ طائر ليبلغ إجمالي مذبوحات الدواجن ١٩٣٢٣٠٠ طائر، بالإضافة إلى ١٨٦٢٧ رأس ماشية بالمجازر الحكومية.

وفي مجال الصحة العامة والامراض المشتركة وإستمرارا لجهود تحسين السلالات لدى المربين بنطاق المحافظة تم عمل اختبارات بروسيلا لعدد ٢٣٢٣ رأس ماشية وتحصين ٥٢٣ رأس ماشية، وعمل اختبارات الدرن لعدد ٢٠١٧ رأس من الجاموس والأبقار.

وفي مجال الارشاد ولرفع وعى المواطنين تم عقد ٤٠٠ ندوة إرشادية فى مجالات ( أهمية التحصين، الوقاية من الأمراض المشتركة، مرض السعار)، وترقيم وتأمين ٢٠٠٠ رأس إلي جانب تنفيذ عدد ٤٤ قافلة علاجية مجانية لحماية الثروة الحيوانية ضمن مبادرة بداية بنواحي قري محافظة الجيزة والتي أسفرت عن علاج عدد ٤١٨٦٩ رأس ماشية.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي مواصلة جهود الطب البيطري في مجال الحملات التوعوية والإرشادية وتوجيه القوافل البيطرية لمختلف القرى لتقديم الدعم المجانى للمربيين علي مستوي المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الحملات والقوافل العلاجية تأتى فى إطار المبادرة الرئاسية بداية لتنمية الريف المصري وتقديم مختلف سبل الدعم للمربيين ودعم الثروة الحيوانية بنطاق القرى الموجودة المراكز والمدن.

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