انت الأن تتابع خبر «اصغري يجي عشرين سنه».. استخدمي القرنفل والفازلين بهذه الطريقة السحريه اليكم طريقة الاستخدام الصحيحه!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الفازلين والقرنفل من الخلطات الطبيعية الرائعة التي تظهر تأثيرا قويا على البشرة، حيث تساهم في منحها الحيوية والنضارة يعتبر الفازلين من أفضل المرطبات الطبيعية التي تساعد في ترطيب وتفتيح الجلد بينما يعتبر القرنفل من أكثر المكونات الطبيعية التي تعزز تبييض البشرة وتظهر نتائج فعالة في هذا التقرير سنستعرض أهمية الفازلين مع وصفات القرنفل.

طريقة تحضير كريم الفازلين والقرنفل للوجه

ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

القليل من حليب جوز الهند.

ربع ملعقة صغيرة كركم.

قطرات الليمون.

ملعقة كبيرة من النشا.

كيفية التحضير:

أولا يتم إذابة الفازلين لبضع ثوان في الميكروويف ثم يضاف القرنفل المطحون إلى الفازلين ويتم خلط المكونين جيداً حتى يصبح الخليط متجانساً تماما.

اخلط بقية المكونات في المزيج مع التحريك المستمر للحصول على قناع مميز لتفتيح البشرة يمكن استخدامه مرتين في الأسبوع.

وصفة لتفتيح البشرة

ملعقة صغيرة من شمع العسل.

ملعقة من القرنفل.

ملعقة من الزبادي.

ملعقة من الطحين.

وعدد من قطرات الليمون.

كيف تستعد الذوبان الجيد للفازلين

امزج بين الفازلين والقرنفل

وتضاف المكونات تدريجيا مع التحريك حتى نحصل على قوام كريمي يمكن توزيعه على البشرة مما يوفر لها أقصى درجات النضارة.

فوائد الفازلين والقرنفل للبشرة