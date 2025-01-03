القاهرة - محمد ابراهيم - تقام الآن مراسم حفل زفاف الفنان محمد العمروسى والفنانة مى فاروق بإحدى فنادق القاهرة .

مصطفى قمر يشعل حفل زفاف محمد العمروسي ومى فاروق

مصطفى قمر يشعل حفل زفاف محمد العمروسي ومى فاروق

مصطفى قمر يشعل حفل زفاف محمد العمروسي ومى فاروق

و حضر عدد من الفنانين الفرح وأبرزهم الفنان مصطفى والذى أشعل الحفل بعدة أغانى من أغانيه و أبرزهم " السود عيونه، الليلة، بسلم عليك، يا واد يا اسكندرانى، دباديبو، جات تصالحنى، من غيرك، غيرها.

أبرز الحاضرين

شهد الحفل حضور عدد من نجوم الفن والإعلام مثل الفنانة أنوشكا، والإعلامية سهير شلبي، والفنان إيهاب فهمي وزوجته يسرا، والمنتج محسن جابر، والفنان محمود حجازي، والفنان أيمن عزب، والمخرج خالد جلال، والمخرجة بتول عرفة، والملحن مدين، والفنان مصطفى أبو سريع، بالإضافة إلى الإعلاميات أسماء قنديل، شيماء السباعي، وبوسي شلبي.



