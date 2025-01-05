تكليف الأستاذ محمد إبراهيم مديرًا عامًا للإدارة العامة للإدارة القانونية بالهيئة العامة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 يناير 2025 11:28 صباحاً - أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، قرارًا بتجديد تكليف الأستاذ محمد إبراهيم مديرًا عامًا للإدارة العامة للإدارة القانونية بالهيئة.

الأستاذ محمد إبراهيم خريج كلية الحقوق، جامعة حلوان عام 2001، وأكمل دراسته في معهد المحاماة بنقابة المحامين، وبدأ مسيرته المهنية في مجال المحاماة حتى عام 2005، ثم التحق بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية كمحامٍ. خلال عمله، شغل العديد من المناصب القانونية البارزة، منها:

* عضو قانوني بمكتب رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية (2015).

* ممثل الشؤون القانونية في مجلس تأديب العلميين (2017).

* نائب مدير إدارة القضايا (2019).

* نائب مدير عام الإدارة القانونية (2019).

* ⁠حصل على تكريم من العديد من رؤساء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تقديرًا لكفاءته وإسهاماته المهنية.

* في عام 2020، التحق الأستاذ محمد إبراهيم بالهيئة العامة للرعاية الصحية، حيث شغل مناصب قيادية متعددة، منها:

* مدير إدارة الفتوى (2021).

* مدير إدارة القضايا (2022).

* مدير عام الإدارة القانونية (2023).

فيما حصل الأستاذ محمد إبراهيم على دورة الوظائف القيادية والإشرافية بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وشارك في العديد من لجان وضع اللوائح القانونية للهيئة، ويتمتع بخبرة واسعة في الترافع أمام كافة المحاكم، إضافة إلى مشاركته في القضايا التحكيمية.