الأغنية الأكثر استماعًا في 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - إذا كنت من عشاق المغنية الأمريكية بيلي إيليش، فإليك خبراً سيبهجك!

أغنيتها Birds of a Feather تصدرت قائمة الأغاني الأكثر استماعاً على تطبيق "سبوتيفاي" لعام 2024، محققةً ملياراً و781 مليون استماع.

ولم يتوقف نجاحها عند هذا الحد! فقد حلت الأغنية في المرتبة الثانية في المملكة المتحدة، واحتلت مركزاً متقدماً في قائمة Billboard's Hot 100 بالولايات المتحدة.

الأغنية، التي أُطلقت في مايو الماضي كجزء من ألبومها الثالث Hit Me Hard and Soft، جعلت بيلي إيليش حديث الجميع بفضل ترشيحها لثلاث جوائز غرامي:

أغنية العام

تسجيل العام

أفضل أداء منفرد



أما أغنية Espresso، فجاءت في المركز الثاني هذا العام بعدد استماعات أقل بـ650 ألفاً فقط مقارنةً بـBirds of a Feather.

وعلى الجانب الآخر، تمكنت أغنية Carpenter من اعتلاء صدارة قوائم الأغاني في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى ترشيحها لجائزتين غرامي: أفضل تسجيل لهذا العام وأفضل أداء منفرد لموسيقى البوب.

نجاحات متتالية لبيلي إيليش تُثبت أنها واحدة من أبرز نجوم الجيل الحالي!