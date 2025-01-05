أخبار مصرية

الحماية المدنية تنقذ شخص وطفلين محتجزين داخل مصعد بعقار فى القاهرة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 يناير 2025 11:29 صباحاً - فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بأداء منظومة العمل الأمنى، وسرعة التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات والحالات الطارئة التى تخص أمن وسلامة المواطنين، تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بحدوث عطل فنى بمصعد أحد العقارات كائن بدائرة القسم، وبداخله سائق وبصحبته طفلين.

 

على الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية ونجحت القوات فى إستخراجهم بحالة صحية جيدة، ولاقى ذلك إستحسان المواطنين وتوجهوا بالشكر للأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية لسرعة إستجابتهم والتعامل مع البلاغ.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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