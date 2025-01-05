لهذا السبب.. أحمد بدير يتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان أحمد بدير محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إعلان خبر وفاة شقيقته، يوم السبت الماضي، وتم تشييع الجثمان إلى مقابر العائلة بمنطقة الدويقة.

وأعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عن وفاة شقيقة الفنان الكبير أحمد بدير، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كتب: التعازي لوفاة أخت الفنان أحمد بدير، الدوام لله".

أحمد بدير

آخر أعمال أحمد بدير

ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد بدير الفنية، هو من خلال مشاركته في مسلسل “نقطة سودة”، كما شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “المعلم” بجانب عدد كبير من النجوم منهم مصطفى شعبان وسهر الصايغ وهاجر أحمد، وقد شارك أيضًا كضيف شرف في مسلسل "المداح4" أمام الفنان حمادة هلال.

أبطال وصناع مسلسل "المداح4"

جدير بالذكر أن مسلسل المداح 4 شارك في بطولته نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان حمادة هلال، سهر الصايغ، دنيا عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، وآخرين.