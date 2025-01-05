قصور الثقافة تطلق قافلة ”الثقافة والإبداع” ببرج العرب ضمن برامج دعم وتمكين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 يناير 2025 11:28 صباحاً - شهد قصر ثقافة برج العرب، بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، انطلاق أولى فعاليات القافلة الثقافية المقامة لدعم وتمكين المرأة، بعنوان "الثقافة والابداع"، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

تضمنت الفعاليات لقاء بعنوان "صحة المرأة بعد سن الثلاثين"، تناولت خلاله سماء ياسين، من الإدارة الصحية ببرج العرب، مجموعة متنوعة من الموضوعات التي تهم صحة المرأة في تلك المرحلة العمرية، مع التركيز على عدة جوانب أهمها: جانب الصحة النفسية وطرق التعامل مع ضغوط الحياة والعمل والأسرة.

كما تحدثت تفصيليا عن أسرار الحفاظ على الصحة البدنية، مشيرة إلى أهمية الفحص الدوري كفحوصات الأمراض المزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم.

واختتمت حديثها مقدمة نصائح للسيدات لتعزيز المناعة ومواجهة التغيرات التي قد تحدث مع التقدم في العمر.

وتواصلت الفعاليات بتنفيذ مجموعة من الورش الفنية، منها ورشة لتعليم فن الخيامية تدريب عماد عاشور، تصميم حقائب بالخرز تدريب فاتن حسن، مشغولات يدوية بالخرز للمدربة هيام عبد الحميد بالإضافة إلى ورشة عمل تصميمات بخامات معاد تدويرها تدريب منار الخولي.

واختتم اليوم بأنشطة ترفيهية متنوعة تنفيذ مي محمد، تلاها فقرة التنورة المميزة وعروض فنية للموهوبين وسط تفاعل كبير من الحضور.

شهد الفعاليات د. منال يمني، مدير الشئون الثقافية بفرع ثقافة الإسكندرية، مها رشدي، منسق فعاليات الإدارة العامة لثقافة المرأة، ولمياء نعينع، مدير قصر ثقافة برج العرب، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة.

فعاليات قافلة "الثقافة والإبداع" ببرج العرب، تقدمها الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة د. دينا هويدي، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، وفرع ثفاقة الإسكندرية، وتتضمن لقاءات تثقيفية وتوعوية بمشاركة نخبة من الأكاديميين المتخصصين، بجانب عدد من الورش الفنية والحرفية والأنشطة الترفيهية، والعروض الفنية، ويختتم البرنامج يوم ٨ يناير الحالي بمعرض فني نتاج الورش، ولقاء خاص حول التجارب الناجحة لعدد من السيدات الملهمات.