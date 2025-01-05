محافظ أسيوط يشهد الإحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة بالمركز التأهيلي للتخاطب بمركز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 يناير 2025 11:28 صباحاً - شهد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط الإحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بمقر المركز التأهيلي للتخاطب بمركز شباب الفتح، وتخريج دفعة جديدة ممن تم تأهيلهم من ذوي الهمم وسط فرحة وسعادة الأطفال وذلك في إطار إهتمام ودعم الدولة بفئة ذوي الإعاقة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير المناخ الملائم لهم ودعمهم نفسياً ودمجهم في المجتمع.

جاء ذلك بحضور أحمد السويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، ومحمود ياسين الدن رئيس مركز ومدينة الفتح، والدكتور سيد سعيد أبو العلا مدير المركز التأهيلي، وأحمد علي زرزور رئيس مجلس إدارة مركز شباب الفتح.

بدأت الفعاليات بالسلام الجمهورية ثم فقرات الحفل الذي قدمه أطفال المركز التأهيلي للتخاطب منها (فقرة رقص اسكندراني وفقرة رقص حركي للأطفال على أغنيه أنا ابن مصر) بالإضافة إلى فقرة لغة الإشارة المقدمة من الأخصائيين ومدير المركز التأهيلي.

وعلى هامش الإحتفال تفقد المحافظ ـ خلال الزيارة ـ المركز التأهيلي للتخاطب واستمع لشرح تفصيلي بالإمكانيات المتاحة بالمركز .

أعرب محافظ أسيوط عن سعادته البالغة بالمشاركة في الإحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة ومشاركة أبنائه فرحتهم بهذا اليوم الذي يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي لحقوقهم مؤكداً على تقديم كافة سبل الدعم اللازم لإظهار إمكاناتهم الهائلة ومساعدتهم على تخطي الصعاب وتعظيم التحدي والإرادة نظراً للاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تمكينهم في كافة القطاعات لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم ولقضاياهم والتأكيد على فوائد إقامة مجتمع شامل ومتاح للجميع يضمن حقوق هؤلاء الأشخاص باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع وأحد القوة الفاعلة المساهمة في إستكمال مسيرة البناء والتنمية التي يشهدها الوطن خلال الآونة الأخيرة.

وفي نهاية اللقاء سلم المحافظ الهدايا والشهادات للأطفال الفائزين بأولمبياد مراكز الشباب ومدارس التربية والتعليم ثم باقي الأطفال فضلاً عن تكريم الأخصائيين والعاملين بالمركز.