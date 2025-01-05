غدا.. انطلاق أسبوع قصور الثقافة للشباب بالشلاتين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 يناير 2025 11:28 صباحاً - تنطلق غدا الاثنين في الخامسة مساء بقصر ثقافة الشلاتين، فعاليات الأسبوع الثقافي المكثف للشباب، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن برامج وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية، وتستمر الفعاليات حتى 9 يناير الحالي.

يتضمن الأسبوع أنشطة تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية، وتطوير مهارات العمل الجماعي واستثمار القدرات، وتشمل ورشا فنية وحرفية بجانب محاضرات ولقاءات توعوية تسلط الضوء على تطوير الذات، وتعزيز الوعي والانتماء الوطني، والتعريف بدور الثقافة في بناء المجتمعات، وغيرها من الموضوعات التي يقدمها أساتذة متخصصون، بهدف دعم إبداعات الشباب.

وتشمل الورش تدريبات على تقنيات الحفر على الخشب في ورشة الأركت، الزخرفة على النحاس، تصميم المفروشات التراثية وتعليم الخيامية، بالإضافة إلى تصميم الحلي وغيرها، وقد تم اختيار الورش الفنية والحرفية بعناية لتتناسب مع احتياجات أبناء المنطقة، وبما يسهم في الحفاظ عليها من الاندثار.

فعاليات الأسبوع تنفذها الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال، برئاسة أحمد يسري، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة البحر الأحمر، بإشراف محمد رجب، وتأتي في سياق برامج العدالة الثقافية والاهتمام بتكثيف الخدمات المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية.