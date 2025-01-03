"عزوز عادل يحتفل بعيد ميلاد شقيقته برسالة رومانسية تخطف القلوب"

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أحمد جودة - القاهرة - أحتفل الفنان عزوز عادل بعيد ميلاد شقيقته في أجواء مليئة بالحب والدفء، حيث شارك متابعيه على منصة "إنستجرام " صورة تجمعه بزوجته، معبّرًا عن مشاعره بكلمات رومانسية لاقت إعجاب الجمهور.

وكتب عزوز في رسالته: "كل سنة وأنتِ أختي وبنتي وحتة مني وكل حاجة ليا. ربنا ما يحرمنيش منك وأشوفك أحسن وأحلى عروسة في الدنيا وتحققي كل اللي نفسك فيه.. ربنا يحفظك ويجعل حياتك مليانة سعادة".

المنشور نال إعجاب المتابعين وتفاعل كبير من زملاء عزوز في الوسط الفني وجمهوره، وتمنوا لها عيد ميلاد سعيد مليء بالحب والنجاح.

تُعد هذه التهنئة دليلًا على العلاقة القوية التي تربط بين عزوز وشقيقته، والتي أصبحت مصدر إلهام للكثيرين.

الجدير بالذكر أن عزوز عادل يُعرف بشخصيته العاطفية ومواقفه الإنسانية، مما يجعل كل خطوة يقوم بها محط أنظار جمهوره الذي ينتظر دائمًا جديده سواء في حياته الشخصية أو مسيرته الفنية.