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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مجلس القلعة البيضاء لم يفرض على البرتغالي جوزيه جوميز أي صفقة خلال فترة تواجده.

عضو مجلس إدارة الزمالك: جوميز رفض التعاقد مع أفضل مدافع في إفريقيا

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الكابتن محمد صبري ومحمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "أنهينا الموسم الماضي بدفع جميع مستحقات اللاعبين، وكنا قريبين من التعاقد مع مهاجم مميز للغاية ولكن ناديه رفض وأعدنا له العقود".

وأضاف: "كنا سنتعاقد مع أفضل مدافع في إفريقيا قبل السوبر الإفريقي ولكن جوزيه جوميز رفضه واحترمنا قراره".

