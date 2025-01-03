الرياضة

عضو مجلس إدارة الزمالك: جوميز رفض التعاقد مع أفضل مدافع في إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مجلس القلعة البيضاء لم يفرض على البرتغالي جوزيه جوميز أي صفقة خلال فترة تواجده.

عضو مجلس إدارة الزمالك: جوميز رفض التعاقد مع أفضل مدافع في إفريقيا

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الكابتن محمد صبري ومحمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "أنهينا الموسم الماضي بدفع جميع مستحقات اللاعبين، وكنا قريبين من التعاقد مع مهاجم مميز للغاية ولكن ناديه رفض وأعدنا له العقود".

وأضاف: "كنا سنتعاقد مع أفضل مدافع في إفريقيا قبل السوبر الإفريقي ولكن جوزيه جوميز رفضه واحترمنا قراره".
 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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