الدوري الإنكليزي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (19)

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 يناير 2025 02:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

رفع الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، رصيده إلى 17 هدفاً في 19 مباراة في الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة القدم، وبات ترتيب الهدافين بعد الجولة (19) على النحو الآتي:

1- محمد صلاح (ليفربول): 17 هدفاً

2- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 14 هدفاً

3- أليكسندر إيساك (نيوكاسل): 12 هدفاً

4- كول بالمر (تشيلسي): 12 هدفاً

5- كريس وود (نوتينغهام فورست): 11 هدفاً

6- بريان مبيومو (برينتفورد): 11 هدفاً

7- ماثيوس كونها (وولفرهامبتون): 10 أهداف

8- نيكولاس جاكسون (تشيلسي): 9 أهداف

9- جيمس ماديسون (توتنهام هوتسبير): 8 أهداف

10- لويس دياز (ليفربول): 8 أهداف

11- أولي واتكينز (أستون فيلا): 8 أهداف

12- يوان ويسا (برينتفورد): 8 أهداف