الدوري المصري… ترتيب الهدافين بعد الجولة (7)

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 يناير 2025 04:54 صباحاً - بات ترتيب هدافي الدوري المصري مع نهاية منافسات الجولة السابعة منه على النحو الآتي:

1- ناصر منسي (الزمالك): 5 أهداف

2- محمود عبد الحفيظ (سيراميكا): 4 أهداف

3- محمد علي بن حمودة (غزل المحلة): 4 أهداف

4- على فوزي (إنبي): 3 أهداف

5- عمرو ناصر (فاركو): 3 أهداف

6- صديق أويجولا (بيراميدز): 3 أهداف

7- صديق أويجولا (طلائع الجيش): 3 أهداف