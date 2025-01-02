نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المصري… ترتيب الهدافين بعد الجولة (7) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 يناير 2025 04:54 صباحاً - بات ترتيب هدافي الدوري المصري مع نهاية منافسات الجولة السابعة منه على النحو الآتي:
1- ناصر منسي (الزمالك): 5 أهداف
2- محمود عبد الحفيظ (سيراميكا): 4 أهداف
3- محمد علي بن حمودة (غزل المحلة): 4 أهداف
4- على فوزي (إنبي): 3 أهداف
5- عمرو ناصر (فاركو): 3 أهداف
6- صديق أويجولا (بيراميدز): 3 أهداف
7- صديق أويجولا (طلائع الجيش): 3 أهداف