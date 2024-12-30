الدوري المصري: فاركو يتجاوز سموحة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 30 ديسمبر 2024 10:54 مساءً - فاز فاركو على سموحة بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة السابعة من الدوري المصري بكرة القدم…

سجل هدفي فاركو كل من عمرو ناصر من ضربة جزاء (د 54) و زهير المترجي (د 81) وسجل هدف سموحة دوكو دودو (د 19).

النتائج المسجلة في الجولة (7)

فاركو × سموحة 2-1

زد أف سي × بتروجيت 1-1

الجونة × بيراميدز 0-1

إنبي × الأهلي 0-0

الزمالك × الاتحاد السكندري 2-0

حرس الحدود × طلائع الجيش 3-0