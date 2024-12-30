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الدوري المصري: فاركو يتجاوز سموحة

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 30 ديسمبر 2024 10:54 مساءً - فاز فاركو على سموحة بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة السابعة من الدوري المصري بكرة القدم…

سجل هدفي فاركو كل من عمرو ناصر من ضربة جزاء (د 54) و زهير المترجي (د 81) وسجل هدف سموحة دوكو دودو (د 19).

النتائج المسجلة في الجولة (7)
فاركو × سموحة 2-1
زد أف سي × بتروجيت 1-1
الجونة × بيراميدز 0-1
إنبي × 0-0
الزمالك × الاتحاد السكندري 2-0
حرس الحدود × طلائع الجيش 3-0

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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