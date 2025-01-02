نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يرتدي قميصه البديل في مباراة شباب بلوزداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وشباب بلوزداد ظهر اليوم الخميس؛ للاتفاق على كافة الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين مساء غدٍ الجمعة على استاد 5 يوليه بالعاصمة الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

حضر الاجتماع من الأهلي سمير عدلي المدير الإداري والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، وأحمد فوزي إداري الفريق، والمنسق العام ومراقب المباراة ومراقب الحكام وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» ومسئولي فريق شباب بلوزداد.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الزي الكحلي بالكامل فيما يرتدي حارس المرمى طاقما باللون السماوي.

فيما يرتدي فريق شباب بلوزداد طاقمًا من اللون الأحمر بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا باللون الرصاصي.