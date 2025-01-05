مانشستر سيتي يكتسح وست هام برباعية

مانشستر سيتي يكتسح وست هام برباعيةواصل مانشستر سيتي (حامل اللقب) صحوته وحقق فوزه الثاني تواليا والعاشر هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على ضيفه وست هام يونايتد (4 -1) مساء السبت في الجولة العشرين والتي شهدت أيضا تعادل أرسنال مع مضيفه برايتون بهدف لمثله.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس، بفارق 11 نقطة عن ليفربول المتصدر الذي يواجه اليوم الأحد نظيره مانشستر يونايتد كما يمتلك أيضا مباراة مؤجلة.. فيما تجمد رصيد وست هام عند 23 نقطة في المركز الثالث عشر.

تقدم مانشستر سيتي في الدقيقة العاشرة عن طريق هدف عكسي سجله فلاديمير كوفال لاعب وست هام في مرمى فريقه، قبل أن يضيف إيرلنغ هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 42 .. وفي الدقيقة 55 عاد هالاند ليسجل الهدف الثاني له والثالث لمانشستر سيتي، وبعده بثلاث دقائق سجل فيل فودين الهدف الرابع، فيما سجل نيكلاس فولكروج الهدف الوحيد لوست هام في الدقيقة 71.

وفي المباراة الثانية، أهدر أرسنال فرصة تضييق الخناق على المتصدر ليفربول بعدما أجبره مضيفه برايتون على التعادل 1 ـ 1 .. ورفع أرسنال رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني، بفارق خمس نقاط خلف ليفربول المتصدر.

على الجانب الآخر، رفع برايتون رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر.

وتقدم أرسنال عن طريق إيثان نوانيري في الدقيقة 16، قبل أن يسجل جواو بيدرو هدف التعادل لبرايتون من ضربة جزاء في الدقيقة 61.

وفي باقي المباريات، واصل تشيلسي نزيف النقاط وسقط في فخ التعادل مع مضيفه كريستال بالاس بهدف لمثله. وتقدم تشيلسي عن طريق كول بالمر في الدقيقة 14، قبل أن يدرك جان فيليب ماتيتا التعادل لكريستال بالاس في الدقيقة 82.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة خلف نوتنغهام فورست صاحب المركز الثالث والذي يلعب يوم الاثنين مع مضيفه وولفرهامبتون.

على الجانب الآخر، رفع كريستال بالاس رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفاز أستون فيلا على ضيفه ليستر سيتي 2 ـ 1. وتقدم أستون فيلا عن طريق روس باركلي في الدقيقة 58، لكن ستيفي مافيديدي سجل هدف التعادل لليستر سيتي في الدقيقة 63 وفي الدقيقة 76 سجل ليون بايلي الهدف الثاني لأستون فيلا.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 14 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

من جانبه، حقق برينتفورد فوزا كبيرا على مضيفه ساوثهامبتون 5 ـ صفر. ورفع برينتفورد رصيده إلى 27 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند ست نقاط في المركز العشرين والأخير.

وتغلب بورنموث على ضيفه إيفرتون 1 / صفر .. ورفع بورنموث رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 17 نقطة في المركز السادس عشر.