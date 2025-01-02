نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي ضد شباب بلوزداد.. الشناوي: لدينا الخبرة للتعامل مع ظروف المباراة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأهلي جاهز لخوض مباراة شباب بلوزداد غدًا في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأشار الشناوي إلى أن الفريق أغلق نتيجة المباراة التي جمعت الفريقين بالقاهرة؛ من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والعودة بالثلاث نقاط والاستمرار في صدارة المجموعة.

وأضاف الشناوي: الأهلي لديه خبرات كبيرة وقادر على التعامل مع جميع ظروف المباراة، واللاعبون الكبار يتحدثون باستمرار مع زملائهم؛ لتحفيزهم وخلق دوافع جديدة، والجميع لديهم حافز قوي لتحقيق الفوز على شباب بلوزداد غدا.