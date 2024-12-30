بوسي تنعى وفاة أسطورة الغناء الشعبي أحمد عدوية

القاهرة - محمد ابراهيم -

نعت الفنانة بوسي، أسطورة الغناء الشعبي الراحل أحمد عدوية، الذي وافته المنية مساء أمس، عن عمر ناهز 79 عامًا بعد صراع مع المرض.



حيث جاء خبر الوفاة بمثابة صدمة لمحبيه وزملائه في الوسط الفني، حيث عرف محمد بأخلاقه الرفيعة وصوته المميز الذي سيكمل به مسيرة والده في الأغاني الشعبية المحببة إلى قلوب الجمهور.

منشور بوسي

حيث شاركت الفنانة بوسي، جمهورها عبر موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" صورة للراحل أحمد عدوية وعلقت على منشورها قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله في أسطورة الغناء الشعبي الفنان الكبير أحمد عدوية ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته".

بوسي تنعي وفاة أسطورة الغناء الشعبي أحمد عدوية

آخر أعمال بوسي الغنائية

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال بوسي أغنية " دنيا جديدة "، التي قدمتها في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" كالأغنية الدعائية للمسلسل وهي من كلمات محمود عليم وألحان إيهاب عبد الواحد، وحققت الأغنيه نجاحًا كبيرًا فور عرضها كما حازت على 3 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

آخر أعمال بوسي الدرامية

يذكر أن آخر أعمال بوسي في الدراما هو مسلسل "الديفا"، والمسلسل من بطولة سيرين عبد النور، يعقوب الفرحان، بوسي، وسام فارس، ستيفاني عطا الله، دوري السمراني، نبال عرقجي، مهيرة عبد العزيز، ميشال أضباشي، هادي شتت، والمسلسل من تأليف إنجي القاسم وسارة مراد وهند رضوان، وإخراج رندة علم.



كلمات أغنية "دنيا جديدة" لبوسي



لما حلمت بدنيا جديدة

خدني الحلم لسكة بعيدة

وبعت الكل عشان أحلامي

فكرت إن أنا هبقى سعيدة

معرفتش أحسب على مهلي

لما لقيت حلمي بيندهلي

بعت اخواتي وأبويا وأهلي

ولقيت نفسي فجأة وحيدة

يغور كل ده

لو التمن قلة رضا

يا أبويا كنت منعتني

وأنا مش معاك الكون هلاك

يغور كل ده

لو التمن قلة رضا

حلمي اللي كان بيشدني

خلاني أسيب جنة رضاك

وجايه بمد إيديا خدوني

في حضنكم شوية

وجايه بمد إيديا خدوني

في حضنكم شوية