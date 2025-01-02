نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم دراما متنوعة في رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل النجوم تصوير أعمالهم استعدادًا للمنافسة في الماراثون الرمضاني القادم 2025، وتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للجمهور كعادتها دراما متنوعة تناسب جميع الأذواق، حيث تتنوع الأعمال الدرامية بين الاجتماعي والكوميدي والدراما.



مسلسل “وتقابل حبيب” لـ ياسمين عبدالعزيز

كشفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز مؤخرًا انطلاق تصوير مسلسل وتقابل حبيب، ومن المقرر عرضه في رمضان 2025، وهو من بطولة خالد سليم، أنوشكا، صلاح عبد الله، نيكول سابا، محمود ياسين جونيور، حنان سليمان، رشوان توفيق، إيمان السيد، بدرية طلبة، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

مسلسل «فهد البطل» لأحمد العوضي

كما يواصل الفنان أحمد العوضي مسلسل «فهد البطل» والمقرر عرضه ضمن خريطة مسلسلات رمضان 2025، ويشاركه في البطولة كلًا من ميرنا نورالدين، ويارا السكري، وأحمد عبدالعزيز، ولوسي، وعايدة رياض، ومحمود البزاوي، وحجاج عبدالعظيم، وحمزة العيلي، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام.

مسلسل الحلانجي للنجم محمد رجب

أما النجم محمد رجب فيشارك بمسلسل الحلانجي، والذي أعلن عنه عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلًا: «بسم الله توكلنا على الله، مسلسل الحلانجي رمضان 2025، إنتاج ممدوح شاهين، تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام.

مسلسل ناقص ضلع لـ منى زكي

وتخوض الفنانة مني زكي السباق الرمضاني 2025 بمسلسل «ناقص ضلع»، من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب، وهو التعاون الثاني بين منى زكي، والمخرج محمد شاكر خضير في الدراما التلفزيونية، بعدما نجاح مسلسل تحت الوصاية في شهر رمضان الماضي.

شهادة معاملة أطفال بطولة محمد هنيدي

ويعود محمد هنيدي للدراما الرمضانية بعد غياب سنوات من خلال مسلسل شهادة معامله أطفال، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج وائل فرج.

مسلسل كامل العدد لـ دينا الشربيني

وتخوض الفنانة دينا الشربيني السباق الرمضاني 2025 بالجزء الثالث من مسلسل «كامل العدد» وذلك بعد نجاح الأجزاء السابقة من المسلسل، ويشارك في الجزء الثالث الفنان شريف سلامة، والعمل من إخراج خالد الحلفاوي.

مسلسل الغاوي لأحمد مكي

يخوض الفنان أحمد مكي السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل درامي بعيد عن الكوميديا، حيث يشارك مسلسل الغاوي، والذي كان يحمل اسم مبدأي عين شمس، ليعلن ماندو العدل مخرج المسلسل منذ أيام تغيير اسم المسلسل.