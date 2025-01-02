المسرح القومي يحتفل بمسرحية "مش روميو وجولييت" بمناسبة اكتمال 100 ليلة عرض متواصله

القاهرة - محمد ابراهيم -

أقام المسرح القومي بقيادة الفنان د. أيمن الشيوي مدير المسرح احتفالا بمناسبة تخطي المائة ليلة عرض لمسرحية "مش روميو وجولييت"، وذلك بإقامة ليلة استثنائية أمس الثلاثاء، تزامنًا مع احتفالات رأس السنة الميلادية.

شهدت الليلة عرضًا للمسرحية، أعقبه احتفال غنائي مميز شارك فيه الفنان الكبير على الحجار، حيث غنى مجموعة من أغانيه، وكما شاركه الفنان ميدو عادل في الغناء، وقام بالغناء ايضا كل من أميرة أحمد وآسر علي، وقامت الفنانة رانيافريد شوقى بتقديم الحفل بالتعاون مع الفنان ميدو عادل، كما شارك بعض من الجمهور في الحفل في أجواء مليئة بالبهجة والفن، مما جعلها ليلة لا تُنسى.

نجاح مسرحية مش روميو وجولييت:

وقد حققت مسرحية مش روميو وجولييت فى تلك الليلة ايرادا قياسيا، وزحاما كبيرا، حيث أن المسرحية منذ عرضها فى نهاية يونيو من العام الماضى استحسان الجمهور والنقاد على حد سواء.

"مش روميو وجولييت" هي تجربة فنية فريدة من إعداد محمد السوري وعصام السيد، وصياغة شعرية للشاعر أمين حداد، وإخراج المخرج الكبير عصام السيد. وساهم في نجاح العرض فريق مبدع في جميع التفاصيل الفنية، حيث جاءت الموسيقى والألحان بتوقيع أحمد شعتوت، والاستعراضات من تصميم شيرين حجازي، والديكور من إبداع محمد الغرباوي. أما الإضاءة فقد صممها ياسر شعلان، وظهرت الأزياء بتصميم علا جودة ومي كمال، فيما تولى الجرافيك محمد عبد الرازق، والدعاية محمد فاضل القباني.