لسفير المصري لدى بوليفيا يبحث مع وزير العدل فتح مقار إضافية للانتخابات...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 يناير 2025 11:28 مساءً - السفير المصري لدى بوليفيا يبحث مع وزير العدل فتح مقار إضافية للانتخابات البرلمانية القادمة وتحديد يوم للمغترب المصري

التقى السفير حاتم النشار، سفير جمهورية مصر العربية في لاباز، مع السيد سيزار سيليز، وزير العدل البوليفي، حيث بحث معه الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المصرية المقررة هذا العام، وإمكانية فتح مقار انتخابية في مختلف المحافظات بالتنسيق مع السفارة المصرية.

تناول اللقاء متابعة أوضاع أبناء الجالية المصرية بصفة عامة، والإعلان لأول مرة عن “يوم المغترب المصري” في بوليفيا، تزامنًا مع نفس يوم إنشاء العلاقات الدبلوماسية في نوفمبر من كل عام. كما تم تناول متابعة الاهتمام والرعاية التي يحصل عليها المصريون من قبل السلطات البوليفية، باعتبارهم ركناً أساسياً في الترويج لصورة مصر بالخارج وتعزيز الروابط بين مصر وبوليفيا. وتم التشديد على أهمية التنسيق مع السفارة لحماية مصالح المصريين وتذليل كافة العقبات التي تواجههم بصفة دورية ومنتظمة.

أكد السفير المصري أن فتح مقار انتخابية إضافية يأتي في إطار سعي السفارة إلى تشجيع المصريين المقيمين في بوليفيا على المشاركة في الاستحقاقات النيابية وأداء واجبهم الوطني. كما أضاف أن مبادرة “يوم المغترب المصري” في بوليفيا ستصبح حدثًا سنويًا يبرز الجهود المبذولة ويكرم العناصر المتميزة. وأشار إلى أن المواطن المصري بالخارج يُعد شريكًا في التنمية ويمثل جزءًا من قوة مصر الناعمة. وقد لاقت المبادرة استحسانًا كبيرًا من الجالية وجميع المسئولين.