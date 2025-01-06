نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء البريطاني يتهم إيلون ماسك بالكذب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتهم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بالكذب، بعد أن اتهمه الأخير بالتواطؤ في جريمة اغتصاب جماعي في بريطانيا.

وقال ستارمر ردا على أسئلة الصحفيين: "أولئك الذين ينشرون الأكاذيب والمعلومات المضللة لا يهتمون بالضحايا، إنهم مهتمون بأنفسهم".

وأضاف: "لن أتسامح معه، هذه الاتهامات قائمة على الأكاذيب".

كما تجنب رئيس الوزراء البريطاني الإجابة على سؤال ما إذا كان سيرفع دعوى تشهير ضد ماسك.

وفي وقت سابق، طالب ماسك رئيس الوزراء البريطاني بالاستقالة والمثول أمام المحكمة مشيرا إلى أنه "شريك في جرائم جنسية ارتكبت ضد قاصرات في شمال إنجلترا منذ عقود".

وكتب ماسك في حسابه على منصة "إكس": "لقد كان ستارمر متواطئا في اغتصاب قاصرات في بريطانيا بينما كان يرأس النيابة العامة الملكية لمدة ست سنوات.. يجب إقالة ستارمر ومحاكمته بتهمة التواطؤ في أبشع الجرائم الجماعية في تاريخ بريطانيا".

وكان كير ستارمر، الذي ترأس الحكومة العمالية الجديدة في يوليو من العام الفائت، قد شغل منصب رئيس النيابة الملكية خلال الفترة من 2008 إلى 2013، واعترف بأن الشرطة والنيابة تجنبتا في بعض الحالات محاكمة أفراد من الأقليات العرقية والدينية، "خوفا من اتهامات بالعنصرية أو الإسلاموفوبيا