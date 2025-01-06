ترامب مجددا تهديده لحماس: يجب إطلاق سراح الأسرى الآن وإلا ستفتح أبواب الجحيم

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أحمد جودة - القاهرة - جدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تهديده لحركة حماس في حال عدم إطلاقها سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، مشددا على ضرورة إطلاق سراحهم الآن وتحديدا قبل تنصيبه.

وقال ترامب في مقابلة مع مقدم البرامج الحوارية هيو هيويت: "أنا أدعم إسرائيل.. أعتقد أن ذلك واضح للجميع.. وأود أن أضيف أيضا أنني مع السلام.. لقد حان الوقت.. هذه المعركة مستمرة منذ وقت طويل، أطول مما يفهمه الناس".

وردا على سؤال حول ما قصده عندما صرح في وقت سابق بأن "أبواب الجحيم ستفتح" إذا لم يتم الإفراج عن الأسرى قبل توليه منصبه في 20 يناير، قال ترامب: ما يعنيه الكلام بالضبط.. إذا لم يتم إطلاق سراح هؤلاء الأسرى قبل أن أتولى منصبي، ستفتح أبواب الجحيم".

وكان ترامب قد وجه تحذيرا لحماس الشهر الماضي خلال مؤتمر صحافي في منتجع مار إيه لاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا، حيث شدد حينها على أنه إذا لم يعد الرهائن إلى منازلهم بحلول 20 يناير 2025 (يوم حفل التنصيب) "ستفتح أبواب الجحيم"، مشيرا إلى أنه يحاول "المساعدة بقوة كبيرة في استعادة هؤلاء الأسرى".

وفي آخر مستجدات ملف الأسرى أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس الأحد، أن حركة "حماس" لم تقدم قائمة بأسماء الأسرى".

من جانبها، قالت "حماس" لوكالة "رويترز" على لسان أحد مسؤوليها في وقت سابق من الأحد، إن الحركة وافقت على قائمة تضم أسماء 34 أسيرا لتبادلها في إطار اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار.

وفي السياق ذاته، أفادت تقارير إسرائيلية بأن رئيس الموساد دافيد برنياع توجه اليوم الإثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة لمواصلة المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى مع "حماس".

ونقلت القناة الإسرائيلية 12 عن مصادر إسرائيلية لم تسمها، أن "هناك تقدما كبيرا" في المفاوضات، وأضافت المصادر ذاتها أن "من السابق لأوانه التهنئة على الشكل النهائي، ولا يزال هناك الكثير لإنجازه".

وأورد موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أمريكي أن بريت ماكغورك كبير مستشاري الرئيس جو بايدن قد وصل للدوحة، للانضمام لمحادثات وقف إطلاق النار في غزة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار قوله إنه والوزراء من حزب الليكود سيؤيدون صفقة تبادل الأسرى "التي يقودها رئيس الحكومة نتنياهو".

ودعا باقي الوزراء إلى تأييدها، وأضاف أن "هذا هو واجبنا الأخلاقي ولا توجد فريضة أهم من افتداء الأسرى