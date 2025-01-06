نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألمانيا: مبيعات السيارات الكهربائية تسجل تراجعا بأكثر من 27% في 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت مبيعات السيارات الكهربائية في ألمانيا تراجعا كبيرا خلال العام الماضي.

وأعلن المكتب الاتحادي للمركبات أن عدد السيارات الكهربائية التي تم ترخيصها لأول مرة على مدار العام الماضي لم يزد عن نحو 380 ألف و600 سيارة بتراجع بنسبة تقارب 27.5% مقارنة بعام 2023.

،بذلك وصلت نسبة السيارات الكهربائية بين إجمالي السيارات التي تم ترخيصها لأول مرة في العام الماضي إلى 13.5%، مقابل نسبة بـ 18.4% في عام 2023.

من جانبه أوضح كونستانتين جال خبير النقل في شركة "إي واي" للاستشارات أن "الإنهاء المفاجئ للحافز الحكومي المخصص لشراء سيارات كهربائية في نهاية عام 2023 أدى إلى حالة كبيرة من عدم اليقين بين المشترين المحتملين، وهي حالة لا تزال مستمرة حتى اليوم".

وأضاف جال: "على الرغم من طرح نماذج جديدة وجذابة في السوق فإن أرقام المبيعات أقل بكثير مما توقعته الصناعة وما رغب فيه الساسة".

وبحسب بيانات المكتب الاتحادي للمركبات وصل إجمالي عدد السيارات المرخصة لأول مرة في ألمانيا إلى 2.8 مليون سيارة جديدة بتراجع بنسبة نحو 1% مقارنة بالعام السابق، وأقل بنحو 25% مقارنة بعام 2019، آخر عام قبل جائحة كورونا.

ووصل عدد السيارات المرخصة لأول مرة في ديسمبر إلى 224 ألف و700 سيارة بتراجع بنسبة تزيد عن 7% مقارنة بنفس الشهر من عام 2023