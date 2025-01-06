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حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحدد الظواهر الجوية المتوقعة ليوم الثلاثاء 07 يناير وحتى يوم الأحد 12 يناير 2025

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحدد الظواهر الجوية المتوقعة ليوم الثلاثاء 07 يناير وحتى يوم الأحد 12 يناير 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحدد الظواهر الجوية المتوقعة ليوم الثلاثاء 07 يناير وحتى يوم الأحد 12 يناير 2025. 

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة ليوم غد الثلاثاء 7 يناير 2025، على أنحاء الجمهورية. 

حيث تشهد الجو خلال الأيام الماضية حالة الاعتدال صباحًا وبارد ليلًا وجاءت توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية كالآتي. 

حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الثلاثاء 7 يناير 

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حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الثلاثاء 

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الجو سيكون معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء. 

حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء 7 يناير 2025 والظواهر الجوية المتوقعة 

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حالة الطقس اليوم 

درجات الحرارة المتوقعة من يوم غد الثلاثاء 7 يناير وحتي يوم الأحد 12 يناير 2025 

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حالة الطقس اليوم 
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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