أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحدد الظواهر الجوية المتوقعة ليوم الثلاثاء 07 يناير وحتى يوم الأحد 12 يناير 2025.

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة ليوم غد الثلاثاء 7 يناير 2025، على أنحاء الجمهورية.

حيث تشهد الجو خلال الأيام الماضية حالة الاعتدال صباحًا وبارد ليلًا وجاءت توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية كالآتي.

حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الثلاثاء 7 يناير

حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الثلاثاء

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الجو سيكون معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء 7 يناير 2025 والظواهر الجوية المتوقعة

حالة الطقس اليوم

درجات الحرارة المتوقعة من يوم غد الثلاثاء 7 يناير وحتي يوم الأحد 12 يناير 2025