نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بالمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة في مقر الهيئة وبحضور أعضاء الهيئة وذلك لبحث وتكثيف أوجه التعاون المشترك مع الهيئة.

وفي بداية اللقاء قدم الدكتور أشرف صبحي، التهنئة للمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ولجميع أعضاء الهيئة متمنيا التوفيق والسداد في أداء مهامهم خلال الفترة المقبلة.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الهيئة الوطنية للصحافة ووزارة الشباب والرياضة، خلال المرحلة المقبلة ومنها ما يتعلق بتزويد مكتبات مراكز الشباب بالاصدارات والكتب بغرض توعية النشء والشباب بمختلف القضايا الوطنية بالإضافة إلى بحث التعاون فى مجال تعظيم دور مراكز الشباب والأندية الرياضية وكافة الهيئات التابعة للوزارة فى تنفيذ برامج توعوية بغرض التصدي للشائعات والتحديات التى تواجه الدولة المصرية على كافة المستويات.

ومن جانبه تقدم المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بالشكر على جهوده الكبيرة المبذولة في تحسين قطاعي الشباب والرياضة، مشيرا إلى الدور الهام الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة، في توفير مختلف البرامج والأنشطة لدعم الشباب المصري.

ومن المقرر أن يتم خلال الفترة المقبلة توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والهيئة تتضمن العديد من أوجه التعاون المشترك.