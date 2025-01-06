نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايدن يحظر تطوير حقول النفط والغاز البحرية في الولايات المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن حظرا على تطوير حقول النفط والغاز البحرية الجديدة قبالة سواحل المحيطين الأطلسي والهادئ، حسب ما أعلن البيت الأبيض في بيان.

وقال بايدن: "إنني أتخذ إجراءات لحماية السواحل الشرقية والغربية وشرق خليج المكسيك وشمال بحر بيرينغ في ألاسكا من تطوير حقول النفط والغاز الطبيعي والضرر الذي يمكن أن يسببه ذلك".

وأضاف: "قد يتسبب الحفر قبالة هذه السواحل في أضرار لا يمكن إصلاحها للأماكن التي نحبها، وهو أمر غير ضروري لتلبية احتياجات بلادنا من الطاقة، ولا يستحق المخاطرة مع استمرار تهديد أزمة المناخ".

وتابع: "نحن ننتقل إلى اقتصاد الطاقة النظيفة، حان الوقت الآن لحماية هذه السواحل من أجل أطفالنا وأحفادنا. وينطبق الحظر على مساحة نحو 2.5 مليون متر مربع".

وأشارت وكالة "بلومبرغ" إلى أن الحظر كان خطوة من بايدن تهدف إلى مكافحة استخدام الوقود الأحفوري.

كما يزيد القرار من صعوبة تنفيذ خطط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بتعزيز إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة