نتنياهو يعلن عن عمليات هجومية إضافية في الضفة الغربية

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أحمد جودة - القاهرة - وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إجراءات اعتقال متعلقة بعملية إطلاق النار في مستوطنة كدوميم، بالإضافة إلى سلسلة من العمليات الدفاعية والهجومية في الضفة الغربية.

وخلال جلسة نقاش أجراها نتنياهو حول تقييم الوضع في الضفة الغربية بمشاركة وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس الأركان هرتسي هاليفي ومدير الشاباك رونين بار ومسؤولين أمنيين آخرين، وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الجلسة على "إجراءات اعتقال الإرهابيين من عملية إطلاق النار في منطقة كدوميم وتقديمهم إلى العدالة"، بالإضافة إلى "سلسلة من العمليات الدفاعية والهجومية الإضافية في الضفة الغربية