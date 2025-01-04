العالم اليوم - كأس إسبانيا.. برشلونة إلى دور الـ16 بعد اكتساح فريق مغمور

انتم الان تتابعون خبر كأس إسبانيا.. برشلونة إلى دور الـ16 بعد اكتساح فريق مغمور من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 4 يناير 2025 11:21 مساءً - تنفس برشلونة الصعداء بفوزه الكبير والسهل على مضيفه باربسترو من الدرجة الرابعة 4-صفر، في دور الـ32 من كأس إسبانيا، السبت.

ويعيش النادي الكتالوني أزمة، برفض تسجيل لاعبه الدولي داني أولمو وإمكانية مغادرته النادي مجانا، وجاء الفوز على باربسترو ليمنح قدرا من السعادة لجماهيره القلقة.

وسجل إريك غارسيا (21)، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (31 و47) وبابلو توري (56) أهداف الفريق.

وغاب أولمو الذي رفض الاتحاد الإسباني ورابطة الدوري والقضاء إعادة تسجيله للنصف الثاني من الموسم، مثل زميله المهاجم البرازيلي باو فيكتور، عن المباراة.

وعاد فريق المدرب الألماني هانزي فليك إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين أمام أتلتيكو مدريد وليغانيس في الدوري، مما أدى إلى ابتعاده 5 نقاط عن ريال مدريد المتصدر و5 عن أتلتيكو الذي لعب مباراة أقل.

ويسافر برشلونة إلى جدة السعودية للقاء أتلتيك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر، الأربعاء، وفي حال تأهل إلى المباراة النهائية المقررة في 12 يناير، سيلعب مع الفائز من مواجهة ريال مدريد حامل اللقب وريال مايوركا اللذين سيلعبان الخميس.

وسقط إشبيلية أمام ألميريا من الدرجة الثانية 1-4، بينما فاز أوساسونا 2-1 على تينيريفي من الدرجة الثانية أيضا، حيث يلعب هويسكا الذي خسر أمام ريال بيتيس 0-1.