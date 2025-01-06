العالم اليوم - ترامب يتحدث عن الرئيس الصيني: رجل قوي ومتمكن

انتم الان تتابعون خبر ترامب يتحدث عن الرئيس الصيني: رجل قوي ومتمكن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 يناير 2025 08:21 مساءً - قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الإثنين، إنه والرئيس الصيني شي جين بينغ يجريان محادثات عبر ممثلين، وإنه يعتقد أنهما سيتوصلان إلى توافق.

وذكر ترامب في مقابلة مع المذيع المحافظ هيو هيويت: "نتحدث بالفعل. نتحدث من خلال ممثليهم".

ووصف ترامب الذي يجري تنصيبه رئيسا في 20 يناير، شي بأنه رجل قوي ومتمكن وقال إنه يحظى بالاحترام في الصين.

وأضاف: "أعتقد أننا قد نتوافق بشكل جيدا جدا. أتوقع هذا... لكن كما تعلمون، يتعين أن يكون هذا طريقا ذا اتجاهين".

وكرر اتهامه للصين بأنها "تنهب" الولايات المتحدة اقتصاديا، داعيا شي وزعماء أجانب آخرين إلى حفل تنصيبه في واشنطن في وقت لاحق من هذا الشهر، لكن خبراء يقولون إن من غير المرجح أن يحضر الزعيم الصيني.

وعين ترامب عددا من المتشددين المناهضين للصين في مناصب رئيسية في إدارته القادمة، منهم السناتور ماركو روبيو، في منصب وزير الخارجية.

كما قال ترامب إنه سيفرض 10 في المئة إضافية على الرسوم الجمركية على السلع الصينية ما لم تبذل بكين جهودا أكبر لوقف الاتجار بمخدر الفنتانيل المسبب بشدة في الإدمان. وهدد بفرض تعريفات جمركية تتجاوز 60 في المئة على السلع الصينية أثناء حملته الانتخابية.