أطباق متنوعة بقرع العسل: من الحلوى إلى الأطباق الرئيسية

بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 يناير 2025 10:54 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

يعتبر قرع العسل من الخضروات الشتوية الشهية التي تدخل في العديد من الأطباق. يتميز بطعمه اللذيذ وقيمته الغذائية العالية. في هذا المقال، سنقدم لكِ طريقتين لتحضير قرع العسل: حلوة وكريمة، وحادقة ولذيذة.

الطريقة الأولى: قرع العسل بالبشاميل

المكونات:

قرع عسل

سكر

زبدة

دقيق

حليب

مكسرات (للتزيين)

قرفة (للتزيين)

طريقة التحضير:

تحضير القرع: قشري القرع وقطّعيه إلى مكعبات. اسلقي مكعبات القرع في الماء والسكر حتى تنضج وتذوب السكر.

عمل البشاميل: ذوّبي الزبدة في قدر، أضيفي الدقيق وقلبي حتى يصبح الخليط ذهبيًا. أضيفي الحليب تدريجيًا مع التحريك المستمر حتى تحصلي على قوام كريمي.

الجمع والتقديم: اهرسي القرع المسلوق واخلطيه مع البشاميل. وزعي الخليط في طبق التقديم وزينيه بالمكسرات والقرفة.

الطريقة الثانية: قرع العسل باللحم

المكونات:

قرع عسل

لحم مفروم

بصل

طماطم

زنجبيل

ثوم

بهارات (كمون، كزبرة، فلفل أسود)

زيت

زبادي

طريقة التحضير:

تحضير اللحم: قومي بتحمير اللحم المفروم والبصل مع البهارات.

إضافة القرع: أضيفي مكعبات القرع والطماطم إلى اللحم وقلبي المكونات جيدًا.

الطهي في الفرن: ضعي المزيج في طاجن وادخليه إلى الفرن حتى ينضج القرع ويصبح الطبق غليظًا.

نصائح إضافية:

اختيار القرع: اختري قرع عسل طازج وصلب.

التوابل: يمكنك إضافة توابل أخرى حسب ذوقك مثل القرفة والهيل.

التقديم: قدمي الطبق ساخنًا مع الأرز أو الخبز.