من تحسين الهضم إلى تقوية المناعة .. فوائد مشروب البقدونس بالليمون

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 يناير 2025 08:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يُعد البقدونس المغلي من المشروبات المفيدة لصحة الإنسان، حيث يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تعزز صحة الجسم. لكن ماذا يحدث عند إضافة الليمون إليه؟

عند تناول مشروب البقدونس بالليمون، يحصل الجسم على الفوائد التالية:

علاج احتباس السوائل

يساعد مشروب البقدونس بالليمون في علاج احتباس السوائل بالجسم، بفضل خصائصه المدرة للبول التي تعزز من قدرة الكلى على التخلص من المياه الزائدة، مما يساعد في تخفيف التورم، خصوصًا في الوجه والساقين.

علاج الاضطرابات الهضمية

يُسهم مشروب البقدونس بالليمون في علاج بعض الاضطرابات الهضمية مثل الانتفاخ والغازات والإمساك، بفضل قدرته على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج.

الوقاية من حصوات الكلى

يعمل مشروب البقدونس بالليمون على الوقاية من حصوات الكلى، إذ تساعد خصائصه المدرة للبول في التخلص من الأملاح الزائدة بالجسم، مما يقلل من خطر تكون الحصوات.

تقوية المناعة

يعزز مشروب البقدونس بالليمون الجهاز المناعي، حيث يحتوي على عناصر غذائية هامة مثل فيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تساعد الجسم في مقاومة البكتيريا والفيروسات.

تعزيز صحة الكبد

يُعد مشروب البقدونس بالليمون مفيدًا لصحة الكبد، حيث يُحسن وظائفه الحيوية ويحميه من الإصابة بمشاكل صحية مثل مرض الكبد الدهني.