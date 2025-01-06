تناول البصل الأحمر على الريق .. ماذا يفعل بالجسم؟

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 يناير 2025 08:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يُعد البصل الأحمر من الخضراوات الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان، حيث يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية. لكن ماذا يحدث إذا تم تناوله على الريق؟

عند تناول البصل الأحمر على الريق، يحصل الجسم على العديد من الفوائد، أبرزها:

الوقاية من أمراض القلب

يساعد تناول البصل الأحمر على الريق في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، حيث يحتوي على مركبات تساعد في خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الضار، مما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

تقوية المناعة

يلعب البصل الأحمر دورًا كبيرًا في تعزيز الجهاز المناعي، بفضل احتوائه على نسبة مرتفعة من فيتامين “سي”، الذي يعزز قدرة الجسم على مقاومة العدوى والأمراض.

تقليل الالتهابات

يحتوي البصل الأحمر على مركبات مضادة للأكسدة مثل الكيرسيتين، التي تساعد في تقليل التهابات الجسم ومحاربة الشوارد الحرة. هذا يجعله مفيدًا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يساعد تناول البصل الأحمر على الريق في تحسين صحة الجهاز الهضمي، حيث يساهم في تعزيز حركة الأمعاء، تسهيل عملية الهضم، وتقليل مشاكل الإمساك بفضل محتواه العالي من الألياف الغذائية.

تقوية العظام

يساهم البصل الأحمر في تقوية العظام وجعلها أكثر صلابة، مما يقلل من خطر التعرض للكسور أو هشاشة العظام، بفضل محتواه من الكالسيوم والمنجنيز.