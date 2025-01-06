مدرب تشيلسي السابق مرشح لخلافة جوليان لوبيتيجي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 يناير 2025 08:52 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي وست هام يخطط للتعاقد مع جراهام بوتر، المدرب السابق لفريق تشيلسي، لتولي قيادة الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وتحوم الشكوك حول مستقبل المدرب الإسباني، جوليان لوبيتيجي، في ظل سوء النتائج المحققة حيث يحتل المركز 14 برصيد 23 نقطة فقط.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن وست هام دخل في مفاوضات مع جراهام بوتر، خلال الساعات الماضية.

ويعد بوتر المرشح الأول لخلافة المدرب الإسباني، وسبق أن تم ترشيحه لتولي ذات المهمة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قبل أن تقرر إدارة وست هام تجديد الثقة بجوليان لوبيتيجي