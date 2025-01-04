بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 يناير 2025 10:54 مساءً - تأهل برشلونة إلى ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا بعد فوزه على بارباسترو، بنتيجة 4-0، مساء اليوم، ضمن الدور ال-32 من المسابقة.

رباعية البارسا حملت توقيع كلاً من إريك جارسيا (د21)، ليفاندوفسكي “هدفين” (د31، د47)، وبابلو توري (د56).

وتأهل لثمن النهائي أيضاً، كلاً من ريال بيتيس بعد تغلبه على هويسكا بهدف نظيف، وأوساسونا بعد فوزه على تينيريفي بنتيجة 2-1، وألميريا بعد فوزه على إشبيلية بنتيجة 4-1، في وقت سابق من اليوم.