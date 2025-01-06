زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر يضرب مدينة ”ريز” فى إيران

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 يناير 2025 09:32 مساءً - قال مدير عام الأزمات في محافظة بوشهر الإيرانية، إن زلزالا بقوة 5.2 درجة ضرب مدينة "ريز" في مقاطعة جام جنوب محافظة بوشهر.

وأضاف كوريش دهقان في مقابلة مع وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية مساء الاثنين : تم تسجيل هذا الزلزال على عمق 20 كيلومترا من الأرض وعلى مسافة 20 كيلومترا من شهر ريز و34 كيلومترا من جام و41 كيلومترا من "دهرام" فارس.

وتابع: أن مركز الجيوفيزياء بجامعة طهران سجل موقع هذا الزلزال عند خط عرض 28.12 درجة شمالا وخط طول 52.31 درجة شرقا.

وأوضح مدير عام أزمة محافظة بوشهر، أن هذا الزلزال وقع عند الساعة 29 دقيقة و51 ثانية.

وقال دهقان: باعتبار أن هذا الزلزال وقع بين مركز بوشهر ودهرم فارس، لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار في محافظة بوشهر حتى الآن، وتابع: من خلال مقر إدارة الأزمات بمديرية جام، تم إصدار أمر ضروري للسلطات المحلية لمواصلة التحقيق في هذا الزلزال.