سوريا.. رفع القيود المفروضة من قبل النظام السابق في مجال الاتصالات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 يناير 2025 09:32 مساءً - أعلن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال السورية حسين المصري اليوم الاثنين، رفع "القيود المفروضة من النظام البائد على شعبنا في مجال الاتصالات"، موضحا أن ذلك "تضمن إجراءات عدة".

وفي تصريحات لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أوضح الوزير حسين المصري قائلا: "ألغينا السرعة المحددة في محافظتي درعا والقنيطرة، لتحسين جودة الإنترنت وتسهيل وصول المعلومات والخدمات الإلكترونية"، لافتا إلى أنه تم "رفع الحجب المفروض عن المواقع الداعمة للثورة السورية، لتعزيز حرية التعبير والوصول إلى المعلومات".

وأضاف المصري: "وصلنا اتصالات الشمال السوري ببقية المحافظات السورية، لتسهيل التواصل وتقديم خدمات الاتصالات لجميع المواطنين في سوريا".

وأكمل وزير الاتصالات السوري: "نسعى دائما لاتخاذ الإجراءات التي تسهم في تحسين حياة المواطنين في سوريا الحرة".