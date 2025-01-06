مينسك تنفي مزاعم زيلينسكي حول اعتذار لوكاشينكو منه في بداية العملية الروسية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 يناير 2025 09:32 مساءً - نفت ناتاليا إيسمونت السكرتيرة الصحفية للرئيس البيلاروسي مزاعم فلاديمير زيلينسكي بأن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو اعتذر منه خلال اتصال هاتفي في الأيام الأولى للعملية الروسية الخاصة.

وقالت إيسمونت في تصريح لوكالة "آر بي كيه" الروسية تعليقا على تصريح زيلينسكي بأن الرئيس البيلاروسي اعتذر منه خلال محادثة هاتفية جرت في الأيام الأولى من بدء الأعمال القتالية: "لم يقدم رئيس بيلاروس أي اعتذار لزيلينسكي، لسبب بسيط وهو أنه ليس لدينا ما نعتذر عنه".

وأشارت إيسمونت إلى أن لوكاشينكو وزيلينسكي تحدثا عبر الهاتف في الأيام الأولى من العملية العسكرية، وأن هذه المكالمة جاءت كرد فعل عاطفي من الابن الأصغر للرئيس البيلاروسي، الذي كان يمتلك رقم زيلينسكي الشخصي في قائمة جهات الاتصال بهاتفه.

وفي إشارة إلى محتوى المكالمة، قالت إيسمونت: "تحدث رئيسنا بالدرجة الأولى عن أن الصراع اندلع على أراضي أوكرانيا، على أراضي زيلينسكي، مشيرا إلى أنه مع مرور الوقت ستقع المسؤولية الأكبر عن مقتل الضحايا على عاتق زيلينسكي".

وأضافت: "لهذا السبب، دعا رئيسنا إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وهو ما حدث بالفعل: ثلاث جولات من المفاوضات في بيلاروس، ثم في إسطنبول".

وكان زيلينسكي قد صرّح في وقت سابق، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي ليكس فريدمان، أن لوكاشينكو اعتذر منه في اليوم الأول أو الثاني من العملية العسكرية الروسية الخاصة، وزعم زيلينسكي أن لوكاشينكو اعتذر عن إطلاق صواريخ روسية من الأراضي البيلاروسية باتجاه أوكرانيا.