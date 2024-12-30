انت الأن تتابع خبر بذور الكتان سر النضارة للبشرة!!.. وصفة بذور الكتان للتخلص من مشاكل البشرة..وصفة هتنظف بشرتك 360 درجة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسعى العديد من السيدات إلى العناية ببشرتهن باستخدام الأعشاب الطبيعية التي تتميز بفعاليتها وأمانها، من بين هذه المكونات الطبيعية تأتي بذور الكتان، الغنية بالفيتامينات والمغذيات التي تمنح البشرة النضارة والحيوية في هذا المقال، سنتعرف على وصفة بسيطة وفعالة باستخدام بذور الكتان للحصول على بشرة مشدودة وخالية من العيوب.

مكونات وصفة بذور الكتان للبشرة

لتحضير هذه الوصفة الطبيعية، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

كبسولة من فيتامين E.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت الجلسرين (اختياري).

ورقتان من الشاش الطبي (أو ورق الغاز).

طريقة تحضير وصفة بذور الكتان للبشرة

إعداد الخليط الأساسي:في وعاء مناسب، ضعي كوب الماء مع بذور الكتان وورقتي الشاش، قومي بتقليب المكونات جيدا وضعي الوعاء على نار متوسطة لمدة خمس دقائق حتى يبدأ الخليط بالغليان.

تصفية المزيج:بعد الغليان، أطفئي النار وصفي الخليط باستخدام مصفاة دقيقة، اتركي السائل جانبا حتى يبرد تماما.

إضافة المكونات الأخرى: أضيفي إلى الخليط المبرد ملعقة كبيرة من جل الصبار وامزجي جيدا، أضيفي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت الجلسرين حسب الرغبة، افتحي كبسولة فيتامين E وأفرغي محتواها في الخليط.

تخزين الخليط:انقلي الخليط إلى عبوة نظيفة وجافة، ثم ضعيه في الثلاجة للحفاظ عليه طازجا.

طريقة استخدام الوصفة

باستخدام فرشاة نظيفة، وزعي السيروم المحضر على بشرتك قبل النوم.

اتركيه على البشرة لمدة ساعة على الأقل.

اشطفي البشرة بالماء الفاتر وجففيها بلطف.

كرري هذه الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على نتائج ملحوظة.

فوائد الوصفة