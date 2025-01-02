مصدر أمني يوضح حقيقة ما تداولته منابر الإخوان الإرهابية بادعاء شخص استهداف الأجهزة الأمنية في ملوي لمواطن ومصرعه

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 يناير 2025 03:33 مساءً - نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله على عدد من المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى والمتضمن إدعاء أحد الأشخاص إستهداف الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ملوى بالمنيا لمواطن - دون وجه حق - مما أسفر عن مصرعه .

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن المذكور ( شقى خطر– سبق إتهامه فى عدد 13 قضية جنائية ومحكوم عليه بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "إتجار بالمخدرات – خطف تحت تهديد السلاح – تصنيع أسلحة – سرقة مواد بترولية - إستعمال قوة – سرقة بالإكراه")، وتم إستهدافه بتاريخ 31 ديسمبر الماضى فى إطار إجراءات مقننة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده وورود معلومات مؤكدة تشير إلى إتخاذه مسكنه مقراً للإتجار بالمواد المخدرة ، حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وأسفر التعامل عن مصرعه وضبط بحوزته على (كمية من مخدرى "الحشيش ، الشابو" – بندقية آلية – طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات .

وتداول الجماعة الإرهابية لمثل تلك المقاطع يأتى فى إطار تزييف الحقائق وتبنى إدعاءات العناصر الإجرامية لمحاولة تأليب الرأى العام بعد أن فقدت مصداقيتها.