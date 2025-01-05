نابولي يستعيد صدارة الدوري الإيطالي

نابولي يستعيد صدارة الدوري الإيطاليارتقى فريق نابولي إلى صدارة الترتيب العام للدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه فيورنتينا بنتيجة (3 - صفر)، في المباراة التي جمعتهما السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من المسابقة.

وسجل ثلاثية نابولي كل من البرازيلي دافيد نيريس، والبلجيكي روميلو لوكاكو، والأسكتلندي سكوت ماكتوميناي في الدقائق (29 و54 و68).

ورفع نابولي رصيده إلى 44 نقطة في الصدارة، بفارق ثلاث نقاط عن أتالانتا الثاني (والذي يملك مباراة مؤجلة)، ويليهما إنتر ميلان في المركز الثالث وله 40 نقطة لكنه لعب مباراتين أقل. ويشارك أتالانتا وإنتر ميلان في كأس السوبر الإيطالية وسيغيبان عن منافسات الدوري هذا الأسبوع.

وفي المقابل، مني فيورنتينا بهزيمته الرابعة في الدوري هذا الموسم وتوقف رصيده عند 32 نقطة في المركز السادس.

وضمن الجولة ذاتها، تعادل فينيزيا مع إمبولي بهدف لمثله.

وتقدم الفنلندي جويل بوهانبالو لفينيزيا بعد مرور خمس دقائق من بداية اللقاء، وأدرك إمبولي التعادل عن طريق سيباستيانو إسبوزيتو في الدقيقة 32.

وبهذا التعادل رفع إمبولي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الحادي عشر، أما فينيزيا فقد ظل في المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة.