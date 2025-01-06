ميرهان حسين تتحدث عن سبب خسارة وزنها وعن مسلسلها الجديد “أمير العوامري”

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 يناير 2025 09:56 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

كشفت الفنانة المصرية ميرهان حسين عن العديد من التفاصيل حول حياتها الشخصية والفنية في تصريحات صحفية حديثة. وقد لفتت الأنظار إلى سبب غير متوقع وراء خسارتها الكبيرة في الوزن، بالإضافة إلى إعلانها عن مشروع غنائي جديد ومشاركتها في مسلسل “أمير العوامري”.

سر خسارة الوزن:

أوضحت ميرهان حسين أن سبب خسارتها الكبيرة في الوزن يعود إلى فترة من الضغط النفسي مرت بها، مما أثر على شهيتها للطعام. وقالت: “هي حرقة دم والله، الموضوع كله جه بالصدفة، كان في شوية مضايقات في فترة فكنت مش بآكل لأني من النوع اللي لما باتضايق مش بآكل”.

مشروع غنائي جديد:

أكدت ميرهان حسين أنها تعمل على مشروع غنائي جديد منذ أكثر من عام ونصف، ووصفته بأنه نقلة نوعية في مسيرتها الفنية. وأشارت إلى أنها تتأنى في اختيار أعمالها الفنية بعد النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل “الونش”.

مسلسل “أمير العوامري”:

أعلنت ميرهان حسين عن مشاركتها في مسلسل “أمير العوامري” مع النجم هاني سلامة. وقد عبرت عن سعادتها بهذه التجربة، مشيرة إلى أن ظروف التصوير أدت إلى تأجيل عرض المسلسل.

الزواج:

وعن موعد زواجها، قالت ميرهان حسين إنها تترك الأمر لله، مؤكدة أنها سعيدة بحياتها حاليًا.

هذا وتعتبر ميرهان حسين واحدة من الفنانات المصريات اللاتي يتمتعن بشعبية كبيرة. وقد أثارت تصريحاتها الأخيرة حول خسارة الوزن ومشروعها الغنائي الجديد اهتمام جمهورها. كما كشفت عن تفاصيل جديدة حول مشاركتها في مسلسل “أمير العوامري”.