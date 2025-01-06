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الرئيس السيسى يغادر كاتدرائية العاصمة الإدارية بعد التهنئة بعيد الميلاد

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 يناير 2025 09:33 مساءً - غادر الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ قليل كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

 

وكان قداس عيد الميلاد المجيد قد بدأ برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي لدى وصوله إلى مقر كاتدرائية ميلاد المسيح قداسة البابا تواضروس الثاني والأباء الأساقفة المشاركون في صلوات القداس الإلهي، وسط حالة من الترحيب والبهجة سادت الجميع.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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