نادٍ يوناني يطلب ضم أنتوني

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 يناير 2025 09:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي أولمبياكوس اليوناني يستهدف التعاقد مع أنتوني، لاعب مانشستر يونايتد، خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن أولمبياكوس، يرغب بتعزيز صفوفه بضم جناح جديد، ووضع أنتوني ضمن خياراته في الميركاتو الشتوي الحالي.

جدير بالذكر، أن أنتوني انضم لصفوف اليونايتد، صيف 2022، قادماً من أياكس بصفقة بلغت قيمتها 86 مليون جنيه إسترليني، ولكنه لم يكن على مستوى التوقعات.