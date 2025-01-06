تعرف الى نسبة الحديد الطبيعية في الجسم

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 يناير 2025 09:56 مساءً - أهمية الحديد في الجسم

الحديد يعد من المعادن الأساسية التي يحتاجها جسم الإنسان للقيام بوظائفه الحيوية بشكل جيد. يدخل في تكوين الهيموغلوبين، وهو جزء هام من خلايا الدم الحمراء المسؤولة عن نقل الأكسجين من الرئتين إلى بقية أجزاء الجسم. بدون نسبة كافية من الحديد، يمكن أن يشعر الإنسان بالتعب والإرهاق وقد يتطور الأمر إلى حالات صحية أكثر خطورة، مثل فقر الدم.

نسبة الحديد الطبيعية في الجسم

تختلف نسبة الحديد الطبيعية في الجسم بين الأفراد حسب عدة عوامل مثل العمر، الجنس، والحالة الصحية العامة. ولكن بشكل عام، يتم قياس نسبة الحديد في الجسم عبر مستوى الفيريتين في الدم، وهو أحد البروتينات التي تخزن الحديد.

النسبة الطبيعية للحديد حسب الفئة

الرجال: عادةً ما تتراوح نسبة الفيريتين بين 24 و336 نانوجرام لكل مليلتر.

النساء: تكون النسبة بين 11 و307 نانوجرام لكل مليلتر.

الأطفال: تختلف النسبة حسب العمر ويمكن أن تكون بين 7 و140 نانوجرام لكل مليلتر.

علامات نقص الحديد

نقص الحديد يمكن أن يظهر من خلال مجموعة من الأعراض، منها:

– التعب الشديد والضعف العام.

– شحوب البشرة.

– ضيق في التنفس.

– اضطرابات في التركيز والقدرة العقلية.

– صداع مستمر.

أسباب نقص الحديد

قد يكون نقص الحديد نتيجة لعوامل مختلفة تشمل:

الحميات الغذائية غير المتوازنة.

فقدان الدم بشكل مفرط، مثل ما يحدث أثناء الدورة الشهرية أو بسبب النزيف.

مشكلات في الجهاز الهضمي تؤدي إلى ضعف امتصاص الحديد.

كيفية زيادة نسبة الحديد في الجسم

هنالك عدة طرق يمكن من خلالها زيادة نسبة الحديد في جسمك:

– تناول مكملات الحديد تحت إشراف طبيب مختص.

– إدراج الأطعمة الغنية بالحديد في النظام الغذائي مثل اللحوم الحمراء، الخضروات الورقية، والبقوليات.

– زيادة امتصاص الحديد بواسطة تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C مع مصادر الحديد.

في الختام، من المهم متابعة مستويات الحديد في الجسم من أجل الحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض، لذا يُفضل دائمًا استشارة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد مستوى الحديد بشكل دوري.