الرئيس السيسى: قداسة البابا تواضروس الثانى له مكانة واحترام فى قلبى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 يناير 2025 09:33 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال زيارته مقر كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة: " قداسة البابا تواضروس الثاني له مكانة واحترام كبيرين في قلبي".

يحضر صلاة قداس عيد الميلاد المجيد كبار رجال الدولة والوزراء والمحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والسفراء والدبلوماسيون والشخصيات العامة ووسائل الإعلام المختلفة.

وتعد كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية، والتى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2019؛ هي الأكبر في الشرق الأوسط، وتسع لـ8200 فرد، وهي عبارة عن طابق أرضي وصحن ومنارة بارتفاع 60 مترا.

وتقع الكاتدرائية الجديدة شرق مشروع أرض المعارض (إكسبو)، جنوبي الحديقة المركزية بالعاصمة الجديدة، على مساحة 15 فدانا، أي ما يعادل 63 ألف متر مربع.