حلول مثالية للتغلب على عدم فُقدان الوزن رغم ممارسة الرياضة.. اعتمديها كأسلوب حياة

لا تزال مشكلة عدم فُقدان الوزن رغم ممارسة الرياضة ظاهرة مُحيرة للكثيرات، فرغم مواظبتهِن على ممارسة التمارين الفعّالة لإنقاص الوزن، إلا أن إصابتهن بخيبة الأمل تلاحقهن.

عمومًا، وقبل التعرف على الأسباب وأفضل الحلول للتخلص من هذه المشكلة، فقد نُشر تقرير عبر صحيفة " الصن" البريطانية، ووفقًا لأستاذ في علوم الصحة بجامعة " ساوث" بأستراليا؛ أن جسم الإنسان يتكون من كتلة دهنية وكتلة عضلية، وهي العظام والعضلات.

كذلك تحتوي الدهون على طاقة أكبر بكثير، لكنها تتطلب طاقة أكبر أيضًا لحرق الدهون، ويجب أن تكون الطاقة الخارجة من الجسم أكبر من الطاقة الداخلة إليه عن طريق الطعام لإنقاص الوزن، كما أن فُقدان الدهون يحتاج إلى طاقة أكبر من الطاقة التي يحتاجها الجسم لفُقدان جزء من الكتلة الخالية من الدهون.

من هذا المنطلق، دعينا نُطلعكِ على أسباب عدم فُقدان رغم ممارسة الرياضة بالتفصيل، وكيفية تخطي هذه المُشكلة، وإنقاص الوزن بشكل صحي؛ بناءً على توصيات استشارية التغذية العلاجية الدكتورة مها عبد السلام من القاهرة.

عدم فُقدان الوزن رغم ممارسة الرياضة مرتبطة بهذه الأسباب

تعرفي على الأسباب المتنوعة لعدم فقدان الوزن رغم ممارسة الرياضة

في البداية، أوضحت دكتورة مها، أن المعلومة السالفة الذكر المنشورة عبر صحيفة " الصن" البريطانية" تُفسر سر ثبات الوزن؛إذ تتفاجئ الكثيرات بعدم فُقدان الوزن رغم ممارستهن الرياضة، واتباعهن الحميات الغذائية المتنوعة، وترك الوجبات المفضلة لديهن.ما دفعهن ذلك، ترك الحمية والتمارين والعودة للعادات الغذائية الخاطئة. وكي لا تقعّي في هذا الفخ، تعرفي معنا على أبرزأسباب هذه المشكلة، وذلك على النحو التالي:

اتباع الرجيم لمدة طويلة

تتعرض معظم النساء أو الفتيات خلال اتباعهن الحميات المتنوعة لمشكلة شائعة جدًا، ألا وهي ثبات الوزن وعدم إنقاص الوزن رغم ممارسة الرياضة؛ إذ أن هذه المشكلة تحدث بعد اتباع حميات صارمة لمدة طويلة، وبالتالي يتعود الجسم على قلة الطعام أو ما يعرف باسم حالة " المجاعة أو حالة الحرمان ".

تناول الأطعمة من دون وعي

إذ أن تناول الأطعمة مهما كانت من دون وعي، سيمنع الدماغ من إرسارلإشارات الشبع للمعدة، ما يؤدي ذلك إلى الإفراط في تناول الأطعمة أثناء الوجبات وفيما بينها، وخصوصًا بعد ممارسة الرياضة، وبالتالي تجاوز عدد السعرات الحرارية اليومية وزيادة الوزن.

عدم تناول ما يكفي من البروتينات

تلعب البروتينات دورًا كبيرًا في خسارة الوزن، حيث أنها مسؤولة عن توفير إحساس الشبع لمدة طويلة بعد الوجبات. كما تساعد على رفع معدل الحرق وبناء العضلات؛ وبالتالي تناولها بكميات قليلة قد يثساهم في إنقاص الوزن رغم ممارسة الرياضة.

تناول الكثير من الكربوهيدرات

أثبتت الدراسات مؤخرًا أن الحميات منخفضة الكربوهيدرات مثل الكيتو دايت أو نظام اللوكارب تساعد على خسارة الوزن أكثر من الحميات التقليدية التي تعتمد على تقليل السعرات والدهون بما يعادل ضعفين إلى 3 أضعاف، لذا استشيري طبيبك المُعالج في الاستفادة من هذه الأنظمة خلال ممارسة الرياضة

عدم الالتزام بالحمية المُتبعة أثناء ممارسة الرياضة

عدم الالتزام بالحمية الصحية المخصصة لكِ أثناء ممارسة التمارين الرياضية يُساهم في عدم فقدان الوزن

تعتقد أغلبية النساء أو الفتيات أنهن ملتزمات بالحمية أثناء ممارسة الرياضة؛ ولكن الواقع غير ذلك تمامًا، حيث غالبًا ما يُعانين من أحد اضطرابات الأكل التي قد تصل إلى حد نسيان ما تناولونه خلال اليوم.

عدم مراعاة حصصّ الأطعمة الصحية

تقع أغلبية النساء في فخ الإفراط في تناول الأطعمة التي تصنّف على أنها صحية، وخصوصًا أثناء ممارسة التمارين الرياضية؛ وهذا التصنيف يجعلهن يفرطن في تناولها ظنّا منهن أنها لن تُسبب زيادة الوزن.

حساسية الأطعمة

تُعاني بعض النساء أو الفتيات من التحسس الناجم عن تناول بعض الأطعمة. وقد يؤدي تناول هذه الأطعمة رغم عدم تحملها إلى دخول الجسم في حالة دفاعية ينجم عنها تخزين الأطعمة على هيئة دهون وتقليل معدل الحرق في الجسم وبالتالي عدم فُقدان الوزن رغم ممارسة التمارين الرياضية على وجه التحديد. والجدير بالذكر، أنه من بين أشهر الأطعمة المُسببة للحساسية " البقوليات والكرنبن ومنتجات الألبان التي تحوي اللاكتوز، والحبوب التي تحوي الغلوتين.

عدم النوم بشكل جيد

تؤدي عادات النوم السيئة رغم ممارسة الرياضة بصفة مستمرة إلى ثبات الوزن أو زيادته بما في ذلك السهر، وكذلك النوم خلال النهار بدلًا من الليل، والنوم في مكان غير هادئ وغير مظلم.

أسباب طبية خفية

قد يرجع سبب عدم فُقدان الوزن رغم ممارسة الرياضة إلى إصابة المرأة أو الفتاة بمرض لا تعلم بوجوده، مثل " ارتفاع مستوى الكورتيزول، والأدرينالين، وإختلال التوازن الهرموني، ومقاومة الأنسولين، وقصور الغدد الدرقية، وداء السكري" وغيرهم

حلول مثالية لإنهاء معاناتكِ مع عدم فُقدان الوزن رغم ممارسة الرياضة

وأخيرًا، أشارت دكتورة مها، إلى أبرز الحلول المثالية، والتي يُمكنك اتباعها للتغلب على مشكلة عدم فُقدان الوزن رغم ممارستك التمارين الرياضية، وذلك على النحو التالي:

استفيدي من الحلول المثالية المقدمة كأسلوب حياة وليس لمرحلة مؤقتة من أجل إنهاء معاناتكِ مع عدم فقدان الوزن رغم ممارسة الرياضة