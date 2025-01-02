رئيس جامعة الأزهر: 100 ألف جنيه قيمة الجائزة الكبرى لمسابقة القرآن الكريم للطلاب والطالبات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 يناير 2025 03:33 مساءً -

وجَّه الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، الإدارة العامة لرعاية الطلاب برئاسة الأستاذ محمد قاسم، مدير عام رعاية الطلاب، للإعلان عن مسابقة القرآن الكريم لطلاب وطالبات الجامعة بمختلف الكليات بالقاهرة والأقاليم.

وصدَّق رئيس الجامعة على منح الفائز بالمركز الأول ١٠٠ ألف جنيه، والمركز الثاني ٧٥ ألف جنيه، والمركز الثالث ٥٠ ألف جنيه، والمركز الرابع ٢٥ ألف جنيه، والمركز الخامس ١٥ ألف جنيه.

كما وجه رئيس الجامعة بتخصيص جوائز تشجيعية لخمسة طلاب قيمة كل منها ٥ آلاف جنيه.

وعلى الطلاب الراغبين في التقدم للاشتراك في المسابقة سحب استمارة التقديم من مكتب رعاية الطلاب واعتمادها من كليته.

ويشترط للاشتراك في المسابقة: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع مراعاة أحاكم التلاوة والتجويد، والالتزام برواية واحدة يختارها المتسابق في أثناء القراءة، مع إلمامه بمعاني الآيات وأسباب نزولها.